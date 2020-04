Stad maakt moeilijke afweging: kunnen Ronse Opscène en Pleinconcerten wel nog doorgaan? Lieke D'hondt

15 april 2020

22u13 2 Ronse De beslissing van de Nationale Veiligheidsraad om tot 31 augustus geen massa-evenementen toe te staan, brengt nog geen duidelijkheid voor de Pleinconcerten en Ronse Opscène. Het stadsbestuur bekijkt de komende dagen wat nog mogelijk is.

“We hebben nog geen beslissing genomen”, zegt schepen van evenementen Aaron Demeulemeester (N-VA). “We kijken nog even de kat uit de boom en gaan na of het nog wel mogelijk is om de Pleinconcerten en Ronse Opscène te laten doorgaan.”

Onduidelijkheid

De strohalm waar het stadsbestuur zich momenteel aan vasthoudt, is het begrip ‘massa-evenementen’. De Nationale Veiligheidsraad heeft nog niet gedefinieerd welke evenementen daaronder vallen. “Aan die onduidelijkheid stoor ik mij”, gaat de schepen verder. “Het wordt ons niet makkelijk gemaakt met dergelijke richtlijnen, wat jammer is. Pas volgende week zal er meer duidelijkheid komen van hogerhand, maar ondertussen beraden we ons als stad ook over wat er nog allemaal mogelijk is. Enerzijds moeten we bekijken of we de kwaliteit nog kunnen garanderen als we Ronse Opscène nog laten doorgaan, want op veel sponsorgeld zullen we niet moeten rekenen. Ik vind het ook niet opportuun om daar nu bij bedrijven om te vragen. Anderzijds hebben we bij het begin van de lockdown ook gemerkt dat de letter van de wet niet gelijk is aan de geest van de wet. De lockdown ging toen pas in op vrijdagavond, terwijl dat misschien beter op vrijdagochtend was gebeurd. Daardoor kwamen we op vrijdag nog massaal buiten, maar achteraf gezien was dat niet slim. Ook hier zitten we in een soortgelijke situatie: het is niet omdat kleinere evenementen misschien nog zullen mogen, dat het een goed idee is om ze nog te organiseren. Die afweging moeten we de komende dagen maken. Het gaat hier tenslotte om de volksgezondheid en daar willen we geen risico’s mee nemen.”