Stad koopt vierde huisje in de Beekstraat om Ververijsite op te waarderen Lieke D'hondt

26 mei 2020

15u39 2 Ronse Het stadsbestuur van Ronse heeft een vierde woning in de Beekstraat aangekocht voor een bedrag van 125.000 euro. Het huis met huisnummer 23 is het laatste in een blok van vier dat de stad heeft verworven. De huisjes zullen afgebroken worden in het kader van de opwaardering van de site van de Ververij.

De woningen met huisnummer 17, 19 en 21 waren al aangekocht door de stad voor een bedrag van 187.500 euro en daar komt nu een vierde bij. “Drie van de vier huizen zijn krotwoningen, dus we zullen ze slopen en de bouwgrond op de markt brengen”, zegt burgemeester Luc Dupont (CD&V). Oppositieraadslid Lech Schelfout (Groen) geeft aan de stad de suggestie om op de locatie in te zetten op betaalbaar wonen, een piste die de burgemeester wel wil onderzoeken. “De bedoeling is vooral om de oudere krotwoningen op te kuisen, we moeten nog bekijken welke opties er allemaal zijn”, vertelt Dupont.