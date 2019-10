Stad koopt drie huisjes op in kader van opwaardering site Ververij Lieke D'hondt

15 oktober 2019

16u27 0 Ronse De stad Ronse heeft drie verloederde huisjes in de Beekstraat gekocht voor 187.500 euro. Het gaat om de nummers 17, 19 en 21.

De aankoop kadert in de sanering van het woningbestand en de opwaardering van de site rond de Ververij. “Concrete plannen met de huizen zijn er nog niet, maar links ervan komt een appartementencomplex en er is al een omgevingsvergunning afgeleverd voor een appartement in het begin van de straat. Het zou dus jammer zijn als tussen die complexen met vier bouwlagen drie kleine huisjes staan die aan het verkommeren zijn”, verduidelijkt burgemeester Luc Dupont (CD&V) de beslissing.