Stad herdenkt einde van de Tweede Wereldoorlog in alle stilte Lieke D'hondt

08 mei 2020

15u21 0 Ronse Ook tijdens de coronacrisis brengt Ronse hulde aan de slachtoffers en helden van de Tweede Wereldoorlog. Dag op dag 75 jaar na het einde van de oorlog hebben burgemeester Luc Dupont (CD&V), schepen van Plechtigheden Ignace Michaux (CD&V) en het Eenheidsfront een ingetogen eerbetoon gebracht aan de drie oorlogsmonumenten in de stad.

Geen muziek en aanwezigheid van vaderlandse verenigingen zoals andere jaren, maar wel een ingetogen en beperkt eerbetoon aan de helden van de Tweede Wereldoorlog dit jaar. “Ondanks de coronacrisis willen we in Ronse tonen dat we onze helden niet vergeten zijn”, zegt schepen Michaux. “Daarom hebben we, met respect voor de coronarichtlijnen, in alle stilte hulde gebracht bij de monumenten.”