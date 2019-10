Stad en Jeugddienst trakteren voor Dag van de Jeugdbeweging Lieke D'hondt

18 oktober 2019

15u27 0 Ronse De leden van de verschillende jeugdbewegingen bliezen vrijdagochtend verzamelen in het Bruulpark in Ronse voor de Dag van de Jeugdbeweging. Het stadsbestuur en de Jeugddienst trakteerden met een lekker ontbijt.

“Met de Dag van de Jeugdbeweging willen het stadsbestuur van Ronse en de Jeugddienst de jeugdbewegingen en de vrijwillige inzet van de leiding, iedereen die lid is en de vele vrijwilligers achter de schermen in de kijker plaatsen. Want geen jeugdbeweging zonder leiding en zonder leden”, klinkt het bij de organisatoren. Na schooltijd kan iedereen verbonden aan een jeugdbeweging nog eens genieten: in het Bruulpark staat nog een minifestival op het programma, in het COC is er nog een kinder- en tienerfuif.