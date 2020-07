Stad en cultuurcentrum brengen ‘Zotte Zomer’ naar Ronse Lieke D'hondt

20 juli 2020

14u11 0 Ronse Cultuurcentrum De Ververij en de diensten Evenementen en Cultuur van de stad Ronse beloven er ondanks de coronacrisis een zotte zomer van te maken. Nu kleinere evenementen mits de nodige veiligheidsgaranties mogen doorgaan, organiseren de stad en CC De Ververij op 5 vrijdagavonden gratis animatie en optredens.

De eerste optredens zullen op 24 en 31 juli plaatsvinden in het stadscentrum van Ronse. Onder andere Die Verdammte Spielerei en ’t Schoon Vertier zullen de aanwezigen tussen 18.30 en 21.30 uur trakteren op een optreden. Op 7, 21 en 28 augustus is er animatie voorzien in openlucht op de site van CC De Ververij. Onder andere Astrid Stockman, Daalman en Isabelle A komen daar langs tussen 18 uur en middernacht.

Aan de verdere programmatie wordt nog gewerkt. Op de stedelijke website en de sociale media van de stad en De Ververij zullen binnenkort extra updates verschijnen over de ‘Zotte Zomer’.