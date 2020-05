Stad deelt regenboogmondmaskers uit: “Holebigemeenschap moet weten dat ze bij ons terecht kan” Lieke D'hondt

21 mei 2020

20u18 14 Ronse Vijftig Ronsenaars die afgelopen zondag op de sociale media van de stad hun steun hebben getoond voor gelijkheid tussen genders en vrijheid van seksuele voorkeur, hebben een mondmasker in regenboogkleuren gekregen. De stad wil tonen dat haar inzet voor de holebigemeenschap niet bij symbolische acties blijft.

Winne Michels, Benoît Desondre, Katrien Verdoodt en Tineke De Bleeker zijn enkele winnaars van de actie. Ze besloten meteen een toffe foto te posten om zo een leuk mondmasker in de wacht te slepen. De aandacht voor de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie (IDAHOT) vinden ze belangrijk. “Ik ben blij dat het onderwerp in de actualiteit blijft”, vertelt jonge mama Katrien. “Toen ik onlangs de documenten voor de geboorteakte van mijn zoontjes ging invullen, was er geen mogelijkheid om twee keer het hokje met mama aan te duiden. Dat lijkt misschien iets onbenulligs, maar ik ben wel blij dat de stad er nu werk van maakt om dat te veranderen.”

Regenboogzebrapad

Schepen van gelijke kansen Aaron Demeulemeester (N-VA) benadrukt dat de stad ook naast symbolische acties, zoals het uithangen van een regenboogvlag, er daadwerkelijk wil zijn voor de holebigemeenschap. “Ik denk dat we al veel doen, maar af en toe glipt er iets door de mazen van het net, zoals bij de geboorteakte. De Ronsenaars moeten weten dat ze bij ons terecht kunnen.”

Dat gevoel hebben Benoît en Winne alvast. “Hier in Ronse voelen we ons goed aanvaard, we hebben hier nooit problemen gehad.” Tot slot laat schepen Demeulemeester nog weten dat hij voor de volgende editie van IDAHOT een permanent regenboogzebrapad wil laten schilderen in de stad. “Na Gent en Antwerpen zou het fijn zijn als we dat als kleinere stad ook zouden kunnen realiseren.”