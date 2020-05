Stad deelt gratis toolkits uit aan handelaars om heropening voor te bereiden Lieke D'hondt

07 mei 2020

16u48 0 Ronse De Ronsese handelaars zullen van de stad elk een toolkit ontvangen met het oog op de heropening van de winkels op maandag 11 mei. In de kit zullen onder meer mondmaskers, vloerstickers en affiches met richtlijnen zitten.

“Als stad hebben we er alle belang bij dat de handelaars en consumenten alle coronarichtlijnen respecteren”, vertelt schepen van Lokale Economie Brigitte Vanhoutte (N-VA). “Daarom hebben we een gratis toolkit samengesteld voor alle ondernemers. Daarin zitten vier vloerstickers om de social distancing te garanderen, vijf mondmaskers, een affiche om de consumenten attent te maken op de maatregelen en een overzicht met de tien geboden in coronatijden.” Handelaars die een pakketje willen, kunnen een mail sturen naar economie@ronse.be met de naam en het adres van de zaak. De kits zullen vervolgens in de brievenbus gedeponeerd worden.

In de winkelstraten zelf komen er geen maatregelen van de stad uit. “We verwachten geen grote toeloop”, verduidelijkt de schepen. “Daarom lijkt het ons niet nodig om de straten op te delen of een circulatieplan voor voetgangers te maken.”