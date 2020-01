Sports on Stage huldigt strafste sporters van 2019 en zoekt opvolger voor Dance Crush Lieke D'hondt

09 januari 2020

14u41 0 Ronse De sportdienst van Ronse huldigt op zaterdag 25 januari de Ronsese sporters die in 2019 de meest opmerkelijke prestaties hebben neergezet. Eén sportieveling zal aan de haal gaan met de Trofee voor Sportverdienste, maar er is ook een Jeugdtrofee voor Sportverdienste en de titel van Club van het Jaar.

Het is ondertussen al enkele jaren traditie dat het sportgala Sports On Stage in sportcomplex ’t Rosco wordt opgefleurd met muziekoptredens, sportieve acts en spektakelmomenten. De sportdienst ging voor de optredens opnieuw op zoek naar talent van eigen bodem. Het publiek en een jury kiezen tijdens het sportgala een winnaar uit de acts. Wie het gala thuis volgt via de livestream op www.beleefhet.be, kan eveneens meestemmen via sms.

De gratis tickets voor Sports on Stage zijn verkrijgbaar bij de sportdienst in de Leuzesesteenweg 241 in Ronse. Het sportgala start om 20 uur.