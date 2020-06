Sporters kunnen op afspraak terecht in sporthal ‘t Rosco Lieke D'hondt

11 juni 2020

Sporthal 't Rosco in Ronse gaat naar alle waarschijnlijkheid opnieuw open op maandag 15 juni. De stad wacht nog op het resultaat van een externe controle, maar verwacht dat sporters er vanaf 17 uur opnieuw gebruik zullen kunnen maken van de zalen.

Goed nieuws voor de binnensporters in Ronse, want zij zullen op afspraak opnieuw terecht kunnen in ’t Rosco. De heropening geldt zowel voor clubs en groepen tot twintig personen als voor individuele sporters. Iedereen moet op voorhand wel een plaatsje reserveren via sport@ronse.be. De sporthal vrij binnen- en buitengaan zal niet mogelijk zijn. De groepen moeten buiten verzamelen en zullen door de zaalwachter binnengelaten worden. De douches en kleedkamers mogen nog niet gebruikt worden en ook het zwembad blijft voorlopig dicht. Voor contactsporten zoals voetbal en basketbal geldt ook nog een verbod op wedstrijden.