Spelletjesnamiddag om werkingsmiddelen voor Keep On Rolling Ronse in te zamelen Lieke D'hondt

15 oktober 2019

11u37 0 Ronse De skeelers van Keep On Rolling Ronse (KORR) blijven zaterdag voor één keer in de sportzak zitten. De skeelerclub organiseert op 19 oktober Keep on Gaming, een spelletjesnamiddag en -avond om werkingsmiddelen in te zamelen voor de club.

Het feestcomité van KORR leidt de spelletjesdag in goede banen. “Er komt een spellenclub langs die meer dan honderd spelletjes meebrengt en ook de spelregels uitlegt indien nodig”, vertellen de organisatoren. “Wij zorgen uiteraard voor drank, maar ook voor taart, snoepzakjes en hotdogs.” De spelletjesnamiddag start om 15 uur in zaal De Klijpe in de Zonnestraat 516b in Ronse.