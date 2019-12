Spelers van Zulte Waregem verrassen patiëntjes AZ Glorieux met cadeautjes Lieke D'hondt

23 december 2019

15u49 0 Ronse Het AZ Glorieux heeft maandag sportief bezoek gekregen van enkele spelers van voetbalclub Zulte Waregem. Ze kwamen niet met lege handen en hadden speelgoed en posters mee voor de kinderen die op de afdeling pediatrie verblijven.

Het is ondertussen een jaarlijkse traditie: het kerstbezoek van Essevee aan verschillende ziekenhuizen in de regio. Dit jaar was het de beurt aan spelers Eike Bansen, Damien Marcq, Abdoulaye Sissako en Mathieu De Smet om samen met de physical coach Bram De Winne op bezoek te komen in Ronse. Omdat de ploeg donderdag nog een belangrijke verplaatsing naar Club Brugge voor de boeg heeft, namen de spelers extra voorzorgen om niet ziek te worden. Zo weinig mogelijk handjes schudden en de handen ontsmetten bij het betreden van elke kamer was dan ook de boodschap.