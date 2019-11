Spanning stijgt: bommelskandidaten nemen het zaterdagavond tegen elkaar op in verkiezingswedstrijd Lieke D'hondt

28 november 2019

17u23 0 Ronse De spanning stijgt voor de kandidaten van de verkiezingswedstrijd van de Bommels. Vanaf 20 uur zaterdag nemen zeven duo’s het tegen elkaar op om de nieuwe erejonker en eredame van de Bommels te worden.

Het belooft opnieuw een spannende avond te worden, zaterdag in stadsfeestzaal COC. Zeven koppels strijden tegen elkaar in een presentatieopdracht, behendigheidsspelletjes en een stemronde via sms. De winnaars mogen een jaar meelopen met het koningspaar van de Bommels en worden in 2021 zelf koning en koningin.

Jacky Vandewalle en Evi Vandenabeele van De Renteniers starten de verkiezingsavond met de meeste bonuspunten. De voorbije jaren wisten ze al 8,5 extra punten te bemachtigen. Het individuele koppel Mathieu D’Hondt en Daphne Van Driessche heeft een bonus van 6,37 punten. Jeremy en Penelope Haines vertegenwoordigen bommelsgroep The Britisch Guards met 5,5 bonuspunten. Vincent Vanwijnsberghe en Tina Vanhelleputte van De Bon Vivants starten de avond met vijf bonuspunten. De Klevevrienden Stefan Dewitte en Esmeralda t’Sobbel krijgen een startkapitaal van vier punten.

Tot slot zijn er ook twee nieuwe duo’s. De Clubmanneks vaardigen Frederik De Ridder en Davina Muylaert uit. Frivool kiest voor Sven Batteau en Catherine Dhaemer.

Livestream

De Raad der Bommels zal de verkiezingsavond dit jaar met een livestream tot in de huiskamers van alle Ronsenaars brengen. Via www.beleefhet.be/bommels kunnen de supporters die geen ticket hebben kunnen bemachtigen toch hun favoriete kandidaten steunen. “Als schepen van de Bommels ben ik blij dat de Raad der Bommels opnieuw kiest voor een livestream”, zegt schepen Ignace Michaux (CD&V). “Dat was enkele jaren geleden ook het geval en toen was het een groot succes. Ik ben tevreden dat ook wie niet naar het COC kan komen, de verkiezingsavond zal kunnen volgen.”