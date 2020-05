Sp.a zet zorgpersoneel in de bloemetjes Lieke D'hondt

03 mei 2020

14u08 0 Ronse Sp.a heeft op 1 mei bloemetjes uitgedeeld aan de zorgverstrekkers en bewoners in de woonzorgcentra, het ziekenhuis en de thuisverplegers in Ronse.

“Een belangrijke traditie op 1 mei is voor ons het uitdelen van rozen”, vertelt voorzitter Jean-François Vanovermeire. “Omdat de mensen dit jaar niet konden verzamelen voor de stoet, hebben we besloten om een aantal lokale zorgverstrekkers in de bloemetjes te zetten. We willen hen oprecht bedanken voor de goede zorgen die zij dag na dag aan onze dierbaren verstrekken. Ook de residenten van de woonzorgcentra kregen een bloemetje voor op de kamer. Na de wekenlange quarantaine verdienen ze zeker een kleine attentie om hen te laten weten dat we ze niet vergeten zijn. Ze zijn weliswaar uit het oog, maar blijven in ons hart.”