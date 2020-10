Sp.a wil huurpremie voor wie op wachtlijst sociale woning staat Lieke D'hondt

12 oktober 2020

16u26 5 Ronse Sp.a heeft in Ronse een voorstel gelanceerd om inwoners die al langer dan zes maanden op de wachtlijst staan voor een sociale woning financieel te steunen. Met een huurpremie zouden ze makkelijker terecht kunnen op de private huurmarkt, zonder in de armoede terecht te komen.

“Mensen die al vier jaar op de wachtlijst van een sociale woning staan kunnen van de hogere overheid een premie krijgen, maar lokaal zou er nog een huurpremie bij moeten komen om die periode te overbruggen”, vindt Koen Haelters (sp.a). “Nu moeten de Ronsenaars die op de wachtlijst staan naar de private huurmarkt, waar ze bijvoorbeeld de helft van hun inkomen aan huur moeten spenderen. Zo worden ze in de armoede geduwd. We stellen voor om vanaf zes maanden een huurpremie te voorzien. Het systeem zouden we één jaar kunnen uittesten en daarna evalueren.”

Schepen van Woonbeleid en Huisvesting Wim Vandevelde (N-VA) vindt de ondersteuning voor huisvesting ook belangrijk in de strijd tegen armoede. “Ik heb het voorstel van sp.a dan ook besproken met alle diensten die werken rond huisvesting. We vrezen dat de huurpremie een te groot aanzuigeffect zou hebben en we vinden dat er te weinig nadruk ligt op de kwaliteit van de huurwoningen. We denken dat het voorstel bovendien te veel zal kosten. We zouden het personeelsbestand fors moeten uitbreiden om alles op te volgen en daar is geen budget voor. Een dergelijk systeem kan dus beter op Vlaams niveau verder uitgediept worden.”