Sp.a wil duidelijkheid over uurroosters in WZC De Linde: “We moeten het personeel steunen” Lieke D'hondt

23 juni 2020

17u24 0 Ronse Oppositiepartij sp.a maakt zich zorgen om de situatie in woonzorgcentrum De Linde. Maandag liet het Oppositiepartij sp.a maakt zich zorgen om de situatie in woonzorgcentrum De Linde. Maandag liet het gemeenschappelijk vakbondsfront weten dat het personeel verplicht verlofdagen en overuren moet opnemen, een regeling die volgens hen niet wettelijk is. “We gaan dit tot op de bodem uitzoeken”, zegt Björn Bordon (sp.a).

De vakbonden vinden het niet kunnen dat werknemers van het OCMW die aan de slag zijn in WZC De Linde hun shift vroeger moeten stopzetten en overuren of verlofuren moeten opnemen. Nochtans is die regeling volgens schepen van de Zorg Wim Vandevelde (N-VA) getroffen in overleg met het personeel. De directie en het stadsbestuur zouden geen signalen opgevangen hebben dat er problemen zijn met die regeling.

Oppositiepartij sp.a maakt zich wel zorgen. “We hebben al om meer uitleg gevraagd en dit zal maandag zeker aan bod komen in de gemeenteraad”, reageert Björn Bordon. “We gaan dit tot de bodem uitzoeken. Het personeel van het rusthuis verdient voor het harde werk dat ze geleverd hebben net een premie. Het zou een schande zijn als de stad deze lokale helden oneerlijk zou behandelen. Volgens mij toont dit trouwens duidelijk de onderbemanning van de dienst aan. Het personeel heeft te veel overuren moeten maken tijdens de coronacrisis, waardoor ze nu in de problemen komen. Er zou juist meer personeel aangeworven moeten worden, maar we zitten natuurlijk met een imagoprobleem en er is de onzekerheid door de privatisering van De Linde.” Bordon roept zijn collega-raadsleden op om tijdens de gemeenteraad een sterk signaal te geven. “Het stadsbestuur heeft op deze mensen kunnen steunen toen de nood hoogst was. Nu is het aan het bestuur om haar personeelsleden te steunen.”