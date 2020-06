Sp.a vindt geen gehoor en richt zelf meldpunt voor discriminatie op Lieke D'hondt

15 juni 2020

14u03 0 Ronse Het is tijd om de strijd tegen discriminatie op te voeren, vindt sp.a Ronse. De oppositiepartij lanceert daarom een meldpunt waar iedereen die een vorm van discriminatie heeft moeten ondergaan, een melding kan maken. De partij wil deze verhalen bundelen en overmaken aan het stadsbestuur. “Manifeste schendingen zullen we ook overmaken aan Unia”, klinkt het bij de partij.

“De laatste weken klinkt de oproep om werk te maken van een daadkrachtig beleid tegen racisme en andere vormen van discriminatie terecht steeds luider”, vertelt sp.a-voorzitter Jean-François Vanovermeire. “Het geval van George Floyd in de Verenigde Staten was extreem, maar ook in ons land zijn heel wat mensen nog steeds slachtoffer van discriminatie op verschillende domeinen zoals onderwijs, de arbeidsmarkt of de huurmarkt. Steden zoals Gent, Brussel en Mechelen waar al volop praktijktesten worden uitgevoerd, stellen discriminatie vast in 30 tot 40 procent van de gevallen.”

Verhalen bundelen

Sp.a wil zich met het meldpunt verzetten tegen elke vorm van discriminatie. “Het gaat onder meer over de discriminatie van Abdel ten opzichte van Bart, maar even goed gaat het over discriminatie op basis van leeftijd, geslacht, seksuele voorkeur of handicap”, benadrukt Vanovermeire. “Voor ons is het onaanvaardbaar dat mensen kansen worden ontnomen op basis van vooroordelen. Daarom hebben we reeds meermaals betogingen georganiseerd en gepleit voor een meldpunt discriminatie. Gezien het bestuur hier geen gehoor aan geeft, willen we zelf een meldpunt opstarten. Mensen die hun verhaal willen delen, kunnen dat doen via discriminatieronse@outlook.be of onze Facebookpagina. Wij zullen deze verhalen bundelen en overmaken aan het bestuur. Manifeste schendingen maken we over aan Unia.”

Sp.a zal op de volgende gemeenteraad ook een voorstel indienen om praktijktesten op de woon- en arbeidsmarkt in te voeren.