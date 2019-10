Sp.a Ronse wil schoolcode en 1 euromaaltijden in strijd tegen onbetaalde schoolfacturen Lieke D'hondt

15 oktober 2019

11u06 6 Ronse Sp.a-gemeenteraadslid Koen Haelters vraagt extra aandacht voor onbetaalde schoolfacturen in Ronse. Haelters wil de scholen sensibiliseren rond het probleem, een schoolcode opstellen en 1 euromaaltijden aanbieden.

“Eén op vier kinderen in Ronse wordt geboren in armoede. In onze stad is zowel het aantal mensen met betalingsmoeilijkheden als de onderwijskansarmoede dubbel zo groot als elders in Vlaanderen”, stelt Haelters. “Onbetaalde schoolfacturen zijn dan ook een heikel punt, want scholen moeten vaak zelf bijpassen. We stellen daarom voor dat de stad Ronse een regierol opneemt en scholen aanzet om in te stappen in het project ‘Samen tegen onbetaalde schoolfacturen’. In overleg met de scholen zou er ook een schoolcode moeten komen waar onder andere in staat op welke manier scholen kosten kunnen drukken. Een sportdag kan bijvoorbeeld perfect op school plaatsvinden en kinderen die in armoede leven zouden korting kunnen krijgen in de naschoolse opvang. In de schoolcode kan ook staan dat de kinderen niet zelf belast worden met onbetaalde facturen, maar de scholen rechtstreeks communiceren met de ouders.”

Voorts wil sp.a ook dat de stad met de scholen bekijkt of het invoeren van 1 euromaaltijden een optie kan zijn zodat kinderen in kansarmoede toch op school een warme maaltijd kunnen eten. Schepen van lokaal sociaal beleid Joris Vandenhoucke (CD&V) neemt de voorstellen mee naar de besprekingen van de nieuwe convenanten.