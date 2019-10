Sp.a Ronse vraagt stadsbestuur opnieuw gebruik van auto, telefoon en energie een week terug te schroeven: “Zelf inzicht krijgen in armoede en stereotypen ontkrachten” Lieke D'hondt

22 oktober 2019

12u05 2 Ronse Sp.a Ronse wil het stadsbestuur aan den lijve laten ondervinden wat het betekent om in armoede te leven. Gemeenteraadslid Koen Haelters stelt voor om een inleefweek rond armoede te organiseren. “Pas als je zelf moet rondkomen met een beperkt budget, ervaar je de vele financiële drempels waar mensen in armoede elke dag tegenaan botsen.”

Een jaar geleden lanceerde sp.a al eens het voorstel om de leden van de gemeenteraad op inleefweek rond armoede te sturen. “De meerderheid zou hier werk van maken”, zegt Haelters. “We zijn ondertussen één jaar later en merken dat hier nog steeds niets rond gebeurd is. Het is tekenend voor de stilstand in het armoedebeleid van de stad. We vragen nu opnieuw om een inleefweek te organiseren. Steeds meer welzijnspartners organiseren een dergelijke week om burgers en beleidsmakers meer inzicht te geven in armoede en om stereotype denkbeelden te ontkrachten. Tijdens die week krijgen deelnemers een zeer beperkt budget en moeten ze het gebruik van de wagen, telefoon en energie tot een minimum beperken.”

Schepen van Lokaal Sociaal Beleid Joris Vandenhoucke (CD&V) en schepen van Onderwijs Brigitte Vanhoutte (N-VA) nemen het voorstel alvast mee naar de gesprekken met de armoedeorganisaties en de onderwijsraad.