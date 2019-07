SONE Festival strijkt opnieuw neer op site CC De Ververij: muziek, streetart, streetsport en veel sfeer gegarandeerd Lieke D'hondt

26 juli 2019

12u17 18 Ronse De oude fabrieksterreinen op de site van CC De Ververij vormen op vrijdag 2 en zaterdag 3 augustus opnieuw het decor voor het SONE Festival. Zeven enthousiaste Ronsenaars nodigen artiesten uit de hiphop-, urban- en housewereld uit om zo’n 2.500 mensen te entertainen in een uniek kader.

Het SONE Festival lokt jaar na jaar meer mensen naar de site van CC De Ververij. Voor het tweede jaar op rij zal het festival twee dagen duren en er komen opnieuw twee podia waar dit jaar meer livemuziek te horen zal zijn. “We hebben vier rappers die hun act live zullen brengen”, zegt één van de organisatoren Aaron Demeulemeester. “Op vrijdag concentreren we ons op hiphop en urbanmuziek, zaterdag komt daar nog house bij.” Aaron, Milosz, Ennio, Dries, Boyan, Nils en Tim zijn trots op hun programmatie met onder meer Eagl, K1D, Black Mamba, Faisal, Uberdope, Woodie Smalls en Snelle. “Vooral die laatste twee zijn toppers. Snelle is een opkomend talent uit Nederland, Woodie Smalls is een Belg die al naam heeft gemaakt en ondertussen vaak in Amerika vertoeft.”

Streetbasket en skaten

Het SONE Festival is steevast meer dan muziek alleen. Dit jaar besteden de organisatoren ook aandacht aan streetsport en streetart. Dat valt meteen op als je de festivalsite betreedt. Centraal hebben de organisatoren een basketpleintje aangelegd. Daar zullen zes teams van drie basketters het tegen elkaar opnemen in een pouletornooi. Ook skaters en bmx’ers zullen zich kunnen uitleven. Zij nemen het gedurende twee keer één uur tegen elkaar op, een jury bepaalt wie wint. Alle deelnemers krijgen een gratis ticket voor het festival en de winnaar krijgt een geldprijs van 125 euro. Inschrijven is verplicht en kan nog steeds, alle info daarover vind je op de Facebookpagina.

Verloederde pleinen

Een andere traditie op het SONE festival is de aandacht voor goede doelen. Vorig jaar kreeg vzw De Bolster een mooi bedrag, dit jaar gooien de organisatoren het over een andere boeg. “We maken op het festival gebruik van herbruikbare bekers. Op het einde van het festival mogen de bezoekers de beker terugbrengen in ruil voor één euro waarborg, of ze mogen hem deponeren in een grote bak en zo hun euro aan een goed doel schenken.” Dit jaar is dat doel geen organisatie, maar de aanpak van verloederde pleintjes in de stad. “Het zou leuk zijn om bijvoorbeeld opnieuw een leuk basketpleintje te hebben aan de Scheldekouter. Op die manier betekenen we niet alleen iets voor de buurt, maar vereeuwigen we ons festival ook in de stad. We hebben in de aanloop van ons festival al het pleintje van het oude tankstation aan het Bruulpark wat netter gemaakt en daar kregen we al leuke reacties op. Er is echt niet veel nodig om sommige plekken iets aangenamer te maken.”

Meer info en tickets: www.sonefestival.be.