Sommelier Simon De Tavernier dingt naar titel ‘Eerste Maître d’hôtel van België 2021' Lieke D'hondt

08 september 2020

14u18 3 Ronse Ronsenaar Simon De Tavernier (25) heeft een plekje veroverd in de finale van de wedstrijd ‘Eerste Maître d’hôtel van België 2021’. Op 5 oktober zal hij het opnemen tegen drie andere zaalmeesters om de titel in de wacht te slepen die de gastronomische club Prosper Montagné uitreikt.

Voor het tweede jaar op rij stoot Simon De Tavernier door tot de finale van de wedstrijd. Zelf beschrijft hij het als het Belgisch kampioenschap voor maîtres en dus wil hij maar al te graag winnen. De Tavernier mocht trouwens al eens proeven van een overwinning, want enkele jaren geleden won hij de titel van Beste Zaal-commis, aan de zijde van Paul-Henri Cuvelier van restaurant Paul de Pierre in Maarkedal. Ondertussen werkt de Ronsenaar in Ellezelles. Hij is er sommelier in tweesterrenrestaurant Le Château Du Mylord.