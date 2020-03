Sociale kruidenier Kaboes blijft voedsel uitdelen tijdens coronacrisis Lieke D'hondt

18 maart 2020

16u13 7 Ronse De sociale kruidenier Kaboes in Ronse blijft ook tijdens de maatregelen die zijn getroffen rond het coronavirus verder functioneren. De gratis voedselbedeling op vrijdag gaat nog steeds door. “Al merken we wel dat de voorraad slinkt.”

Mensen die het moeilijk hebben om rond te komen, kunnen ook nu nog terecht bij Kaboes aan de Botaniek in Ronse. Verantwoordelijke Fabienne Vandecasteele laat weten dat de gratis voedselbedeling nog steeds doorgaat. Het winkeltje waar de mensen extra’s konden kopen sluit wel tijdelijk. “We proberen voorlopig nog rond te komen met de middelen die we via de normale kanalen krijgen, maar onze voorraad slinkt wel. De warenhuizen hebben zelf niet veel meer op overschot om aan ons te doneren”, vertelt Fabienne Vandecasteele. “Daarom willen we een oproep doen: wie voedingsproducten op overschot heeft mag die altijd afstaan aan Kaboes.” Wie denkt te kunnen helpen, kan een e-mail sturen naar fabienne.vandecasteele@grijkoort.be.

De voedselbedeling zal er vrijdag wel iets anders uitzien. “We vragen natuurlijk om de nodige maatregelen te nemen en voldoende afstand te houden. De bedeling zal ook gebeuren door personeel van Grijkoort. Alle vrijwilligers hebben we moeten afbellen. Dat vinden we jammer, maar we hopen dat we snel weer met onze vrijwilligers aan de slag kunnen.”