Sociaal Verhuurkantoor verhuurt minder panden in Ronse: “Ze krijgen te veel regels opgelegd door de stad” Lieke D'hondt

16 februari 2020

19u30 0 Ronse “Ronse moet meer beroep doen op het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) om betaalbare woningen op de markt te brengen.” Dat vindt oppositiepartij Groen. De partij is verontwaardigd omdat het aantal panden dat via het SVK verhuurd worden, gedaald is van 45 naar 40. De meerderheid is alvast niet van plan het SVK carte blanche te geven.

Lech Schelfout (Groen) ziet in het Sociaal Verhuurkantoor de ideale partner om meer betaalbare huurwoningen beschikbaar te maken in Ronse. Het SVK verhuurt panden van private eigenaars aan een sociaal tarief. “Hoewel er in Ronse een grote nood is aan betaalbare huurwoningen, hebben we vernomen dat het aantal woningen van het Sociaal Verhuurkantoor in 2019 met vijf is gedaald, van 45 naar 40. Dat is onbegrijpelijk in een stad waar betaalbaar wonen het speerpunt zou moeten zijn van de armoedebestrijding”, vertelt Schelfout. “Uit cijfers van het SVK blijkt bovendien dat het totaal aantal woningen in onze werkingsregio de laatste tien jaar verviervoudigd is. In Ronse blijven we in dezelfde tijdspanne steken op 40 woningen. Geraardsbergen had er maar liefst 92 eind 2018.”

Groen vindt dat de stad te veel regels oplegt aan het Sociaal Verhuurkantoor, waardoor er minder panden op de markt komen. “Het SVK moet voor elk nieuw in te huren pand toestemming vragen aan het college. Nergens anders in Zuid-Oost-Vlaanderen is dat het geval. Het SVK mag ook niet actief zijn in residentiële verkavelingen, nabij andere sociale woningbouw en in appartementsgebouwen.”

Grote gezinnen

Schepen van Huisvesting Wim Vandevelde (N-VA) verdedigt de aanpak van de stad. “De daling van het aantal woningen zit vooral in het wegvallen van huizen die niet meer voldoen of waar geen overeenkomst meer voor kan gevonden worden met de eigenaars”, vertelt de schepen. “Bovendien hebben we met het SVK een afsprakennota gemaakt waarbij we hen de opdracht hebben gegeven om huizen te zoeken waar grotere gezinnen kunnen wonen op een degelijke en menswaardige manier. Dat is geen makkelijke oefening, maar we merken dat er in Ronse op vlak van huisvesting vooral problemen zijn voor gezinnen met meerdere kinderen. Voor gezinnen met één of twee kinderen vinden we wel huisvesting.”

Regisseur

Schelfout kan zich niet vinden in de redenering van de schepen. “We begrijpen dat de stad wil inzetten op de precaire situatie van grote gezinnen, maar het is niet oké dat dit wordt gehanteerd als een uitsluitende eis. Woningen van het Sociaal Verhuurkantoor moeten nu verplicht drie of meer slaapkamers bevatten.”

Burgemeester Luc Dupont (CD&V) treedt zijn schepen wel bij. “De stad is nog steeds de regisseur van het lokaal woonbeleid. Wij bepalen dus waar de hoogste nood is en waar we voorrang aan geven. Dat er vijf woningen minder verhuurd worden door het SVK heeft niets met de stad te maken, wel met het feit dat de kwaliteitsvereisten omhoog zijn gegaan. Wij vragen niet om het aantal woningen af te bouwen, integendeel: er mogen er tien per jaar bijkomen.”