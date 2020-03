Sociaal huis annuleert zitdagen Lieke D'hondt

17 maart 2020

15u34 1 Ronse De zitdagen in het Sociaal Huis in Ronse zijn geannuleerd tot minstens 3 april. De verschillende diensten zijn wel nog online of telefonisch bereikbaar.

Zo kan je de federale pensioendienst contacteren via mypension.be, de gratis pensioenlijn 1765 of het contactformulier op www.sfpd.fgov.be. De Huurdersbond is in de voormiddag bereikbaar op de nummers 09/223.63.20 en 09/223.28.77 en het Vlaams Woningsfonds contacteer je op het nummer 09/222.03.94.

Het Sociaal Huis zelf blijft bereikbaar op het nummer 055/23.28.54.