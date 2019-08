Snelrijders op de bon tijdens politiecontroles Lieke D'hondt

07 augustus 2019

De Ronsese politie heeft op 6 augustus 48 bestuurders betrapt aan een te hoge snelheid in de Ommegangstraat. Iets meer dan 1 op de 10 auto’s reed sneller dan de toegestane 50 kilometer per uur. Eén bestuurder werd geflitst aan een snelheid van 94 kilometer per uur. In de Leuzesesteenweg reed op 7 augustus 16,5 procent van de auto’s te snel. Ook vijf vrachtwagens vlogen op de bon.