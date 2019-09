Sloopaanvraag ingediend voor verwaarloosde, onteigende woningen in dossier N60 Lieke D'hondt

04 september 2019

17u26 0 Ronse Een 25-tal huizen die onteigend zijn in afwachting van de doortrekking van de N60, staan al jarenlang te verkommeren in Ronse. Oppositieraadslid Jean-Pierre Stockman (sp.a) maakt zich zorgen over de veiligheid.

“De huizen staan ondertussen al enkele jaren leeg en sommige verkeren in een heel slechte staat. Er is vandalisme, ramen worden stukgeslagen en mensen die er niet moeten zijn, dringen er binnen. Zelfs spelende kinderen gaan de huizen binnen”, kaart Stockman aan.

Burgemeester Luc Dupont (CD&V) dringt ook aan op een oplossing. Die moet komen van de Werkvennootschap, de werkgroep die zich momenteel buigt over de doortrekking van de N60. “Een vijftal woningen komt in aanmerking om opnieuw te verhuren, de rest zal gesloopt worden”, weet de burgemeester. “In afwachting van de sloop heeft de Werkvennootschap alvast in twee woningen de ramen en deuren laten dichttimmeren en de hekken laten sluiten. De sloopaanvraag is ondertussen ingediend, maar de uitvoering zal nog enkele maanden op zich laten wachten.”