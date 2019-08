SK Ronse treft landskampioen KRC Genk in volgende ronde van Croky Cup Lieke D'hondt

26 augustus 2019

16u18 0 Ronse SK Ronse mag het in de 1/16de finale van de Croky Cup opnemen tegen landskampioen KRC Genk. Als het mogelijk is op vlak van organisatie en veiligheid, ontvangt Ronse zijn tegenstander thuis op 24, 25 of 26 september.

“Het is leuk om tegen de landskampioen van de reguliere competitie te mogen spelen”, zegt persverantwoordelijke van SK Ronse Dominique Opsomer. “We hebben in het verleden al tegen Zulte Waregem en Charleroi gespeeld tijdens de Beker, maar dit is wel een echte topaffiche.” Opsomer is realistisch en weet dat doorstoten naar de volgende ronde moeilijk zal zijn, maar er is toch hoop. “We moeten het opnemen tegen professionele spelers, maar in voetbal kan alles. Het zal ook lastig worden omdat het een wedstrijd in de week is, tijdens de competitie. We zullen dus in enkele dagen tijd drie matchen moeten afwerken. Maar SK Ronse is een mooie ploeg, dus we zullen zeker alles doen wat we kunnen.”

Thuis

“We zijn ondertussen alles aan het regelen om de wedstrijd op 24, 25 of 26 september te laten plaatsvinden. Normaal gezien spelen we in Ronse, maar we moeten nog nagaan of dat mogelijk is op vlak van veiligheid. We gaan nu overleggen met de burgemeester en dan kunnen we alles beginnen regelen.”