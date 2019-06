Sint-Martensplein 2.0 is een feit Lieke D'hondt

29 juni 2019

20u31 0 Ronse Het is opnieuw gezellig vertoeven op en rond het Sint-Martensplein in de Vrijheid van Ronse. Na een periode van wegenwerken en opfrissingswerken, hebben de burgemeester en schepenen het plein opnieuw officieel geopend. Daarmee is fase twee van de werken in de Vrijheid afgerond.

Op de Kleine Markt staan de terrassen al een tijdje opnieuw buiten, maar ook rond het Sint-Martensplein mogen de horecazaken de tafels en stoelen terug bovenhalen. De terrassen liepen zaterdag al goed vol. “De Vrijheid kan nu opnieuw het bruisende centrum van de stad worden”, zegt schepen van Openbare Werken Ignace Michaux (CD&V). Hij kondigt ook aan dat de Sint-Martensstraat maandag opnieuw opengesteld wordt voor het verkeer. In de Vrijheid is nu het Albert I-park aan de beurt, de archeologen van Solva beginnen met de opgravingen in de Kapittelstraat.