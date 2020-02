Sint-Hermesbasiliek is zegen voor toerisme: “Bezoekers komen speciaal voor de basiliek naar Ronse” Lieke D'hondt

05 februari 2020

14u42 0 Ronse De Sint-Hermesbasiliek valt in de smaak bij bezoekers binnen en buiten Ronse. Een jaar na de verheffing van de Sint-Hermeskerk merken zowel de dienst Toerisme als rector Michel T’Joen de groeiende belangstelling.

Een jaar geleden was het zover: de Sint-Hermeskerk werd verheven tot basiliek, met dank aan de verering van Sint-Hermes. Voor de inhuldigingsmis liep de basiliek vol, maar ook nadien blijft de interesse groot. Exacte cijfers over het aantal bezoekers zijn er niet, maar de groeiende belangstelling is wel duidelijk. “De basiliek is zeven dagen op zeven open en bovendien gratis toegankelijk, dus precieze cijfers kunnen we niet geven”, verduidelijkt Annelies Lenoir, diensthoofd Toerisme in Ronse. “We merken wel dat de basiliek voor een grotere en bredere uitstraling zorgt. Er zijn bezoekers die speciaal voor de basiliek afzakken naar Ronse. Dat merken we aan de balie in ons belevingscentrum. De basiliek is dus zeker een blikvanger die voor extra stadspromotie en citymarketing zorgt.”

Ook rector Michel T’Joen merkt de belangstelling. “De verheffing tot Basiliek heeft effectief een nieuw elan teweeggebracht, een dynamiek die we nog moeten kanaliseren”, vertelt hij. “Er komt inderdaad meer volk van buiten Ronse op bezoek. Zij zijn nieuwsgierig en op verkenning. Ik ervaar ook dat er groepen zijn die een uitstap naar Ronse organiseren. Dit jaar komt bijvoorbeeld de OKRA-afdeling van regio Gent langs met 1.500 bezoekers. Cultureel gezien groeit de aandacht dus zeker. Het afgelopen jaar waren er ook verschillende concerten in de basiliek, het concert van de Kunstacademie Vlaamse Ardennen haalde zelfs 1.000 bezoekers.”

Basiliekfeesten

Op 21, 22 en 23 februari staat de Sint-Hermesbasiliek ook centraal tijdens de Basiliekfeesten. De link tussen religie, cultuur en toerisme is hier nooit ver weg. “We trachten naast het toeristische en culturele gebeuren van de basiliek een centrum van religieuze verdieping te maken. Tijdens de basiliekfeesten is dat heel duidelijk”, zegt T’Joen. “Er zullen twee bijzonder verzorgde eucharistievieringen zijn, maar er zijn ook optredens van koren, er is een uiteenzetting en een tentoonstelling.”

De verheffing brengt niet alleen meer toeristen naar de basiliek, ook religieuze voorwerpen vinden hun weg naar Ronse. Zo schonken de broeders van Onze-Lieve-Vrouw van Oostakker een altaar en lezenaar. “Ook de relatie met Rome is aangehaald”, zegt T’Joen. “Voor het eerst zijn de Dragers van Sint-Hermes naar Rome getrokken voor een beklijvende bedevaart. Ze hebben er het graf en de catacombe van de martelaar Hermes bezocht.”