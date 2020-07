Simon De Tavernier (25) staat in halve finale ‘Eerste Maître d’hôtel van België 2021’ Lieke D'hondt

29 juli 2020

12u35 0 Ronse Ronsenaar Simon De Tavernier (25) mag op 5 oktober meedingen naar de titel van ‘Eerste Maître d’hôtel van België 2021’. De sommelier van Château du Mylord zal het in de wedstrijd opnemen tegen vijf andere getalenteerde kandidaten.

De titel van ‘Eerste Maître d’hôtel van België’ wordt elk jaar uitgereikt door de Gastronomische Club Prosper Montagné. “Je kan het vergelijken met een Belgisch kampioenschap”, zegt Simon De Tavernier. Hij is bijzonder trots op zijn selectie voor de halve finale van de wedstrijd, nadat hij vorig jaar al eens tweede werd in de finale. “Dit is absoluut een belangrijke titel om te winnen. Het is een manier om je als maître te meten met anderen. Zo zie je meteen of je goed bezig bent en wat er nog beter kan.” Simon kan zal zich de komende weken verder voorbereiden op de halve finale. “We hebben een uitgebreid dossier gekregen met daarin alle mogelijke opdrachten. Het nationaal zaalcomité zal op basis daarvan de proef samenstellen.”

Passie

Simon werkt nu al twee jaar als sommelier in tweesterrenrestaurant Château du Mylord in Ellezelles. “Maar het was Paul-Henri Cuvelier van Paul de Pierre in Maarkedal die me heeft getriggerd om deel te nemen aan de wedstrijd. Hij heeft de titel al eens gewonnen. Ik was toen zijn commis en kreeg de titel van Beste Zaal-commis. Instaan voor de bediening en het comfort van de klanten is absoluut mijn droomjob. Het is een harde stiel, maar voor mij is het een passie.”