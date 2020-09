Sierk Masjiek laat gezinnen in bubbel genieten van straattheater Lieke D'hondt

15 september 2020

09u58 0 Ronse Sierk Majsiek gaat dan toch door. In juli besliste het Ronsese stadsbestuur om het evenement voor gezinnen te annuleren, op zaterdag 19 september komt er een alternatief dat binnen de coronamaatregelen veilig kan verlopen.

Elk jaar staat Sierk Masjiek garant voor boeiende acts, straattheater en verrassende randanimatie. Jong en oud beleven er elke keer een namiddag vol verwondering en plezier. “Net als alle evenementen heeft ook Sierk Masjiek aan een zijden draadje gehangen”, zegt schepen van Evenementen Aaron Demeulemeester (N-VA). “Begin juli hebben we Sierk Masjiek nog moeten uitstellen. Maar we hebben er de afgelopen weken alles aan gedaan om het evenement toch te laten doorgaan en aan te passen aan de huidige COVID-19-veiligheidsregels. Het wordt dus geen gewone editie, maar een ‘Sierk Masjiek Anderhalve Meter’.”

Een groot verschil met de voorbije edities is de locatie. De straatartiesten stellen zich dit jaar op in het Albertpark, Bruulpark en de site van CC De Ververij. Per speellocatie zullen twee voorstellingen te zien zijn. Wie daarvan wil genieten, moet op voorhand reserveren. Dat kan per bubbel van maximum vijf personen. Een plaatsje voor één of meerdere voorstellingen bemachtigen kan door te mailen naar jeugd@ronse.be. “We hebben de randanimatie dit jaar jammer genoeg achterwege moeten laten, maar dat neemt niet weg dat Sierk Masjiek opnieuw een wonderlijke namiddag belooft te worden”, besluit Demeulemeester.