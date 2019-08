Sheena De Clercq koos Ronse als locatie voor haar aperobar Bárlee: “Ronse, dat trekt aan” Lieke D'hondt

05 augustus 2019

12u31 42 Ronse Ondernemen in Ronse, het is naar de buitenwereld toe niet altijd even evident. Toch zijn er heel wat ondernemers die Ronse niet zouden willen ruilen voor een andere stad. Sheena De Clercq is zo iemand. Ze koos Ronse als thuisbasis voor haar aperitiefbar Bárlee.

Na haar verhuis van Zarlardinge naar Ellezelles begon het bij Sheena te kriebelen om een eigen zaak op te starten. Midden juni 2018 opende ze haar eigen aperitiefbar Bárlee. Als uitvalsbasis koos ze de Markt van Ronse, de stad waar ze ook veel inspiratie opdeed. “Ronse is een bloeiende en mooie stad waar een fijne energie en visie heerst. Vernieuwing wordt hier toegejuicht en historiek gerespecteerd. Dat is super. Dankzij Ronse heb ik de zin gekregen om net hier zelfstandige te worden. Ik zou me met mijn zaak nergens anders thuis voelen”, vertelt Sheena, die van haar hobby haar beroep heeft gemaakt. “Door zelf te vertoeven in charismatische zaken waar alles met zorg en aandacht aangepakt wordt, heb ik zin gekregen om dat ook waar te maken. Het grijpt me aan wanneer uitbaters het binnenste van zichzelf tonen via hun zaak. Wanneer je fier bent op je realisatie, dan mondt dat ook uit in een aangename service en sfeer. Dat is iets waar ik echt van hou. Mijn collega Jean van gin- en wijnbar ‘Soif de toi’ in de Wijnstraat mag bij deze ook vernemen dat hij een grote inspiratiebron is geweest voor mij. Ook de andere collega horeca-uitbaters zijn trouwens super. Het voelt echt wel aan als ‘collega’s’ onder elkaar. We zullen denk ik niet snel het woord ‘concurrent’ in de mond nemen.”

Historisch pand

Ook het doelpubliek in Ronse blijkt aanwezig. “Er zijn zo veel nieuwe mensen om te leren kennen. Klanten worden hier ook echt vrienden. Ik apprecieer iedereen die bij mij langskomt en ik ben hen ook altijd heel dankbaar, want de meesten komen terug. Ronse trekt gewoon aan.”

Sheena besteedt met haar zaak ook aandacht aan de historiek van Ronse. “In de jaren 1900 was het pand waar mijn zaak gevestigd is de locatie van het Hotel de la Cour Royale, dus ik hoop dat de Ronsenaar het kan appreciëren dat de huidige activiteit opnieuw in lijn ligt met de oorspronkelijke uitbating. Ik heb trouwens lang getwijfeld om de aperobar ‘Bar Royale’ te noemen, maar ik heb toch gekozen voor Bárlee. Dat verwijst naar mijn naam, die voluit Sheena Lee is. Dat spreek je uit als ‘lie’, dus fonetisch is het ‘Barlie’. Voor de Ronsenaars: het rijmt op ‘loetie’, dus dat is makkelijk te onthouden”, lacht Sheena.