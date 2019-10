Serviceclub Ronde Tafel 23 deelt geld uit aan goede doelen Lieke D'hondt

04 oktober 2019

12u24 0 Ronse Vijf goede doelen in Ronse hebben van serviceclub Ronde Tafel 23 extra middelen gekregen. Verschillende activiteiten van de serviceclub hebben in totaal 6.550 euro opgebracht om te verdelen over de initiatieven.

Vzw Sabel, Ziekenhuisclowns Ronse, vzw De Vrolijke Kring en de mindervalidenploeg van badmintonclub Wit-Wit krijgen elk 1.250 euro. Kaboes krijgt bovenop dat bedrag nog een cheque van 300 euro. “Het afgelopen jaar hebben we opnieuw verschillende activiteiten georganiseerd waarvan we de opbrengsten integraal aan lokale goede doelen schenken”, zegt voorzitter Bart Hosten. “Naast de traditionele champagneverkoop in de eindejaarsperiode, hebben we ook een nieuwe gin op de markt gebracht. Ook de tweede editie van de 90’s Party bracht geld in het laatje. De zomerse After Work en een volgestampt pop-up café tijdens de kersmarkt, maken dat de sponsoring aan onze sociale projecten gewaarborgd blijft.”