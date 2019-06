Senioren beleven Fiertel vanop de bus Lieke D'hondt

07 juni 2019

17u42 0 Ronse Drie bussen met in totaal 124 senioren hebben vrijdag hun eigen Fiertel afgelegd. De bus bracht de senioren naar Louise-Marie, Lorette, Kattemolen, Saint Sauveur, Wattripont, Rozenaken en Hotond, stuk voor stuk historische plaatsen op het Fiertelparcours.

Het zijn de seniorenadviesraad en het woonzorgcentrum De Linde die de Fiertel voor senioren voor de eerste keer hebben georganiseerd. Het ideale moment voor Ronsenaars die in het verleden zelf de 32 kilometer van de Fiertel hebben gewandeld om de traditie nog eens te beleven. Ook Ronsenaars die nog nooit de Fiertel hebben gewandeld kunnen het initiatief smaken. “Ik ben eigenlijk geen echte Ronsenaar, want ik ben een West-Vlaminge”, vertelt Simonne D’Haene vanop de bus. “Dus ik heb de Fiertel nooit gewandeld. Nu zou ik die 32 kilometer niet meer aankunnen, maar vanop de bus is het wel heel leuk. Ik heb er alleszins veel van opgestoken.” De senioren hebben gedurende hun 2,5 uur durende rit de Fiertel herbeleefd en zijn mooi op tijd terug voor koffie en mattentaarten in het woonzorgcentrum De Linde.