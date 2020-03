Scouts vervelen zich niet: thuis experimenteren, forten bouwen en knutselen met bundel vol spellen van de leiding Lieke D'hondt

20 maart 2020

15u14 0 Ronse Nu zo veel mogelijk thuisblijven de norm is en ook de jeugdbewegingen niet meer samenkomen, hebben de Scouts, Ridders van de Fiertel in Ronse een hele spellenbundel samengesteld voor hun leden. “We willen niet dat onze leden zich vervelen nu ze thuis moeten blijven.”

Je amuseren zoals je normaal in de jeugdbeweging zou doen, kan dankzij de Ronsese Scouts nu ook gewoon thuis. “We vonden het heel jammer toen we hoorden dat de scouts enkele weken niet door zullen kunnen gaan”, vertelt Marie. “We staan uiteraard helemaal achter deze keuze, maar het idee dat onze leden zich thuis zouden gaan vervelen, vinden we niet fijn. Om verveling te vermijden, hebben we besloten om in actie te schieten en voor een alternatief te zorgen. We hebben een spelletjesbundel van ongeveer 25 pagina’s gemaakt die we via mail naar de ouders van onze leden hebben doorgestuurd. Er staan allerlei opdrachten, knutselideeën en spelletjes in voor de jongere takken en onze Akabe-tak, de kinderen met een beperking. Op die manier kunnen zij zich bezighouden nu de scouts jammer genoeg niet meer kan doorgaan. De spelletjes en opdrachten zijn heel uiteenlopend, van recepten en kleurplaten tot doolhoven, experimentjes, knutselopdrachten en doe-opdrachten zoals een kamp bouwen met lakens, een brief schrijven naar de grootouders of zich zo goed mogelijk camoufleren. De leden mogen ons altijd foto’s en filmpjes als bewijs sturen. Wie de opdrachten in scoutsuniform uitvoert, kan de scoutservaring thuis volledig beleven.”

Kwetsbare gezinnen

“We hebben ondertussen al veel enthousiaste en dankbare reacties gekregen van de ouders. Dat is een leuke bevestiging voor het werk dat we in de bundels hebben gestoken”, vertelt Marie. De Scouts hebben ondertussen ook besloten om hun spellenbundel ook te delen met kwetsbare gezinnen, waar de kinderen in deze moeilijke tijden ook wat afleiding kunnen gebruiken. Dat gebeurt via de sociale kruidenier en armoedeorganisatie De Vrolijke Kring. “De mama van één van onze leiders werkt bij de sociale kruidenier en toen zij hoorde vertellen over ons initiatief, was ze al snel enthousiast om dit te delen met de klanten van de sociale kruidenier en anderen die de bundel kunnen gebruiken om hun kinderen bezig te houden. Het is wijs om te zien hoeveel mensen we ermee kunnen plezieren”, besluit Marie.