Scouts Ronse bakken 12.500 wafels in 34 uur Lieke D'hondt

03 november 2019

11u20 0 Ronse De Scouts Ronse, Ridders van de Fiertel hebben afgelopen weekend maar liefst 12.500 wafels gebakken en verkocht. De opbrengst is nodig voor het onderhoud van het bestaande materiaal en de aankoop van nieuw materiaal voor de scouts.

Het boodschappenlijstje van de scouts was pittig: 330 kilogram bloem, 10,5 kilogram bakpoeder en vanillesuiker, 330 liter spuitwater en melk, 2.640 eieren, 132 kilogram boter, 20 liter olijfolie en 20 kilogram bruine suiker. Met alle ingrediënten maakten de leden en leiding in 34 uur 12.500 wafels. “De 21 wafelijzers gloeien dus continu”, zegt groepsleider Victor Cornelus. “Het zijn onze leden die de wafels vervolgens deur aan deur verkopen over heel Ronse. De opbrengst gaat naar de aankoop en het onderhoud van ons materiaal. Aangezien onze scoutsgroep de voorbije jaren erg gegroeid is, zijn we genoodzaakt om ons materiaal mee laten groeien.”