Schilderijen over cultus van Sint-Hermes sieren gevel van gelijknamig café Lieke D'hondt

03 juli 2020

18u33 0 Ronse Café Sint-Hermes op de Kleine Markt in Ronse heeft er een nieuwe blikvanger bij. Op de gevel zijn enkele mooie schilderijen aangebracht die de cultus van Sint-Hermes voorstellen. “Als geboren en getogen Ronsenaar is het verhaal van Sint-Hermes mij met de paplepel ingegoten”, zegt cafébaas Lieven Roelandt.

Sint-Hermes is als patroonheilige van de stad Ronse en belangrijk figuur voor veel Ronsenaars. Dat is ook het geval voor cafébaas Lieven. “Samen met duizenden anderen stap ik elk jaar de Fiertelommegang mee en het speelde al een tijd in mijn hoofd om op de voorgevel van mijn café een schilderij van Sint-Hermes aan te brengen”, legt hij uit. Kunstenaar Hubert de Doncker mocht aan de slag met verf en penselen en maakte vier schilderijen met Sint-Hermes, de basiliek en Trommel en Fluitje in de hoofdrollen. “We hebben er al veel positieve reacties op gekregen”, vertelt Lieven tevreden.