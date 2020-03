Schepen van Zorg roept op: “Breng mondmaskers binnen voor onze zorgverstrekkers” Lieke D'hondt

17 maart 2020

11u53 8 Ronse Enkele Ronsenaars hebben dinsdagochtend mondmaskers afgegeven in het AZ Glorieux. De hulpverleners hebben meer nood aan de beschermende maskers en kunnen dus alle hulp gebruiken. Schepen van Zorg Wim Vandevelde (N-VA) roept op om het voorbeeld te volgen en mondmaskers te doneren aan het ziekenhuis.

“Als schepen van de Zorg baart het me grote zorgen dat er een tekort dreigt aan beschermende kledij en mondmakers voor onze zorgverstrekkers”, vertelt Vandevelde. “Het is bijzonder verheugend te mogen vernemen dat er burgers zijn die hun verantwoordelijkheid opnemen en dinsdagochtend mondmaskers hebben binnengebracht in het AZ Glorieux. Ik doe ook een oproep aan mensen die de afgelopen dagen mondmakers hebben gekocht om die ter beschikking te stellen aan de zorginstellingen. Dat is van groot belang voor onze artsen en verpleegkundigen, want zij verrichten uitzonderlijk werk in moeilijke omstandigheden.”