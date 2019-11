Schepen Brigitte Vanhoutte ruilt dossiers even voor charcuterie en salades om ondernemers in de bloemetjes te zetten Lieke D'hondt

22 november 2019

15u36 0 Ronse De klanten van slagerij Lugan in de Peperstraat in Ronse konden vrijdag een opmerkelijke nieuwe werkkracht aan het werk zien. Schepen Brigitte Vanhoutte (N-VA) kwam er speciaal voor de Dag van de Ondernemer van Unizo een uurtje meehelpen.

“Ik vind het belangrijk om eens ondergedompeld te worden in de werking van een Ronsese kwaliteitszaak”, vertelt schepen Vanhoutte vanachter de toog. “Het is een verrijkende ervaring om aan den lijve te ondervinden wat er allemaal bij de werking van de slagerij komt kijken. De kwaliteitszaken van Ronse bepalen mee de uitstraling van de stad. Dus niet alleen Lugan, maar ook alle andere ondernemers in Ronse willen we zo een hart onder de riem steken.”

Natalie Van Den Stockt van Lugan is alvast tevreden met haar tijdelijke helpster. “Het is tof dat er aandacht is voor de ondernemers in Ronse. De schepen helpt ook goed mee.”