Samenlevingsopbouw krijgt 100.000 euro subsidie om werking verder te zetten en uit te breiden: “We willen mensen weer trots maken op hun wijk” Lieke D'hondt

23 januari 2020

15u28 4 Ronse Samenlevingsopbouw krijgt 100.000 euro subsidie van het LEADER-programma om de wijken Prinskouter en Scheldekouter in Ronse te herwaarderen. Met het budget kan de organisatie concrete projecten uitwerken in de wijken.

Het budget dat Samenlevingsopbouw via het LEADER-programma krijgt, is afkomstig van Europa en de provincie Oost-Vlaanderen. Zij geven een subsidie van 100.000 euro, Samenlevingsopbouw doet daar nog 69.000 euro bovenop. “De nieuwe projectsubsidie zorgt ervoor dat Samenlevingsopbouw een projectkapitaal heeft van 169.000 euro om het project in Prinskouter verder te zetten en een nieuw project op te starten in de wijk Scheldekouter. De interactie tussen bewoners en het stadsbestuur moet ook leiden tot toekomstige wijkactieplannen”, zegt gedeputeerde Leentje Grillaert (CD&V).

Band versterken

Bij Samenlevingsopbouw in Ronse zijn ze heel tevreden met de extra middelen. Het geld zal vooral gaan naar loonkosten, waardoor er een halftijdse medewerker 2,5 jaar aan de slag kan in Ronse. “Drie jaar geleden zijn we begonnen met een gelijkaardig project in de Prinskouter. We hebben daar iets in gang gestoken en willen dat verder blijven uitwerken”, zegt opbouwwerker Annelien Colson. “Daarnaast willen we ook in de Scheldekouter een nieuwe wijkwerking opstarten. Dat past in het verhaal van de stad Ronse, die van armoedebestrijding een prioriteit heeft gemaakt en meer wil inzetten op de wijken en wijkactieplannen.”

Buitenruimtes aanpakken

Omdat socialehuisvestingsmaatschappij De Nieuwe Haard momenteel bezig is met de renovatie van de woonblokken in de Scheldekouter, is het volgens Samenlevingsopbouw het geschikte moment om de band in de buurt te versterken. “Samen met de woonblokken zullen ook de buitenruimtes aangepakt worden”, zegt coördinator Kathleen Desmyter. “Het is nu dus het ideale moment om de buurt samen te brengen en mee te laten beslissen over wat er met de open ruimte moet gebeuren. Wij willen hen voeling geven met het project, zodat we aan de noden van de buurt kunnen voldoen. In de Prinskouter hebben we zo’n gelijkaardig project gerealiseerd aan de Botaniek en we verbazen ons er nog steeds over hoe we samen met de buurt zoveel functies op één locatie hebben kunnen integreren. We merken dat de buurtbewoners er opnieuw fier zijn op hun wijk en dat willen we in de Scheldekouter ook realiseren.”

Samenlevingsopbouw wil vanaf de zomer al beginnen met pop-upprojecten om een idee te geven van wat er allemaal mogelijk is in de Scheldekouter. Buurtbewoners zullen gestimuleerd worden om te participeren en ideeën te geven. “We willen hen ook betrekken bij de opmaak van het wijkactieplan van de stad. Zij zijn tenslotte de ervaringsdeskundigen en weten als geen ander wat de wijk nodig heeft”, vertelt Annelien.