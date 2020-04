Samenlevingsopbouw en buurtbewoners van Scheldekouter en Prinskouter zaaien solidariteit in de stad Lieke D'hondt

16 april 2020

20u23 0 Ronse Onder het motto ‘zaai solidariteit’ start Samenlevingsopbouw in Ronse met een nieuwe actie in de wijken Scheldekouter en Prinskouter. Vrijwilligers en opbouwwerkers gaan er deur aan deur om zaden van kruidenplanten uit te delen. Verschillende wandelaars verspreiden tegelijk ook ‘zaadbommen van bloemen’ in en rond de stad. “We brengen wat kleur en warmte in de stad.”

Zeker in deze moeilijke tijden is solidariteit belangrijk. Samenlevingsopbouw wil dat gevoel verspreiden in Ronse. “Samen met de inwoners van de aandachtsbuurten Scheldekouter en Prinskouter willen we solidariteit zaaien”, vertelt opbouwwerker Marilène De Fruytier. “We vullen zakjes met zaadjes van tomatenplanten, munt, salie en andere kruiden, die we vervolgens in alle brievenbussen deponeren. Omdat de bewoners van de Scheldekouter niet over een sociale moestuin zoals De Lochting in de Prinskouter beschikken, zal één van de bewoonsters ook potgrond verdelen in kleinere zakjes en die voor haar deur deponeren voor wie er nodig heeft.”

Vrijwilligster en buurtbewoonster Vera gaat mee op pad. “Marilène heeft ons uitgelegd hoe we ons aan de coronamaatregelen moeten houden bij het verdelen van de zaden en het uitdelen deur aan deur”, vertelt ze. “We houden steeds afstand en gebruiken handschoenen. Toch is het zeer leuk om de zaden te verspreiden bij onze buren. Het gaat ons vooral om het warm gevoel en de hoop die we ermee kunnen bedelen in de straten.”

Wandelen met zaaibommetjes

Naast de actie in de wijken gaan vrijdag ook wandelaars op pad met zaadbommen van bloemen. “Een tijd geleden zijn we vanuit Den Botaniek gestart met wekelijkse wandelingen op vrijdag. We wilden ons zo voorbereiden om als fiere Ronsenaars de Fiertel te stappen”, vertelt Marilène. “We vrezen dat de Fiertel niet meer zal doorgaan, maar we blijven tijdens de coronacrisis wandelen, individueel. Ondertussen zijn we met zo’n 50 wandelaars, waarvan er 25 elke week meewandelen. Het geeft een gevoel van verbondenheid om te weten dat we elk individueel maar toch op hetzelfde moment aan het wandelen zijn. De inwoners van de wijken sturen mij ook veel foto’s door van wat ze allemaal tegenkomen op hun wandelingen. Omdat er in de stad ook minder mooie plekjes zijn, hebben we beslist om onze wandelaars ‘zaadbommetjes’ mee te geven. Die kunnen ze verspreiden tijdens hun wandeling om zo wat meer kleur en bloemen te brengen. Het kan lelijke plekjes iets mooier maken en wat warmte toevoegen aan onze stad.”