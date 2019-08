Samana strijdt tegen vereenzaming en opent Samana Café Vlaamse Ardennen in CM-kantoor van Ronse Lieke D'hondt

26 augustus 2019

14u47 1 Ronse Samana, een organisatie voor mensen met een chronische ziekte, beperking en mantelzorgers, opent in Ronse het Samana Café Vlaamse Ardennen. Het CM-kantoor op het Aimé Delhayeplein zal vanaf september op elke derde vrijdag van de maand open zijn vanaf 20 uur voor een infomoment en drankje.

Eén van de doelstellingen van Samana is het samenbrengen van mensen met en zonder beperkingen. Omdat dat in de praktijk vaak moeilijk is, sommige personen zich minder makkelijk kunnen verplaatsen en er in de huidige maatschappij veel vereenzaming is, opent de organisatie vanaf september een regionaal Samana Café in Ronse. “Behoor je tot de groep mensen die een chronische ziekte of een beperking heeft, dan heb je nog eens tien procent meer kans om eenzaam te worden”, weet Isabelle Deruyver van Samana. “Naast regionale activiteiten en huisbezoeken, willen we daarom inzetten op lokale ontmoetingsmomenten zodat mensen elkaar dicht bij huis kunnen ontmoeten en er nieuwe vriendschappen kunnen ontstaan.”

Thema’s

Vrijwilligers uit Oudenaarde en Ronse hebben nu het Samana Café Vlaamse Ardennen opgericht. “We richten ons in eerste instantie tot personen uit Ronse en de aangrenzende gemeenten, maar ook anderen zijn zeker welkom. Vanaf september zullen we elke derde vrijdag van de maand in het CM-kantoor op het Aimé Delhayeplein het café openen. We starten om 20 uur met een infomoment en een gespecialiseerde spreker die toelichting zal geven over specifieke thema’s. Nadien is er ruim de tijd om ervaringen uit te wisselen en na te praten bij een koel drankje. Vooraf inschrijven is niet nodig, iedereen is welkom.”

Volgende thema’s staan al op het programma: eenzaamheid, koken met kruiden en het chronisch vermoeidheidssyndroom.