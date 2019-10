Ruim vijf miljoen euro extra investeringsruimte voor Ronse dankzij Vlaams regeerakkoord Lieke D'hondt

03 oktober 2019

16u10 0 Ronse Het Vlaams regeerakkoord geeft Ronse wat meer financiële ademruimte. De stad krijgt extra budget via het Vlaams Open Ruimtefonds en de Vlaamse overheid neemt 50 procent van de responsabiliseringsbijdragen voor de ambtenarenpensioenen over. Voor Ronse komt dat neer op 5.180.826 euro aan nieuwe investeringsmogelijkheden.

“We zijn blij dat de Vlaamse regering de helft van de responsabiliseringsbijdragen voor de ambtenarenpensioenen overneemt”, zegt schepen van Financiën Jan Foulon (CD&V). “We moeten die bijdragen betalen voor het oud ziekenhuis. We hadden ondertussen al een schema opgesteld, maar het zou niet haalbaar geweest zijn. Ronse heeft samen met andere steden en gemeenten aan de alarmbel getrokken en we zijn blij dat de onderhandelaars naar ons hebben geluisterd.” Ronse krijgt ook via het Vlaams Open Ruimtefonds extra middelen. “Dat fonds is een verderzetting van het Plattelandsfonds en zal ons jaarlijks zo’n 350.000 euro opleveren. Ook het Gemeentefonds blijft actief en zal elk jaar met 3,5 procent groeien.” Uitgerekend zal het nieuwe Vlaamse Regeerakkoord 5.180.826 euro vrijmaken voor Ronse. “De laatste jaren werden meer en meer kosten doorgeschoven naar de gemeenten, dus we zijn blij dat we nu wat meer financiële ademruimte krijgen. Het geld zal naar de algemene middelen van de stad gaan. We willen ermee gevolg geven aan het burgemeestersconvenant, fietspaden aanleggen en riolerings- en zuiveringsprojecten uitvoeren. Het zal ook een goede compensatie zijn voor de drijfkrachtbelasting die we onlangs hebben afgeschaft”, zegt Foulon.

Veilige schoolomgevingen

Ook coalitiepartner N-VA is tevreden met extra financiële middelen. “Het komt niet alleen de inwoners ten goede, maar het is vooral ook een troef voor onze economie en het aantal jobs in Vlaanderen”, zeggen schepen Wim Vandevelde en fractieleider David Vandekerkhove. “Met dit geld kunnen we onze stad echt beter maken. Onze partij wil dat Ronse met de bijkomende Vlaamse financiering de schoolomgevingen veiliger maakt, de open ruimte vrijwaart en kwaliteitsvolle en betaalbare huisvesting nastreeft.”