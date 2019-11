Ruim één op vier rijdt te snel door Ommegangstraat in Ronse Ronny De Coster

18 november 2019

11u47 0 Ronse De Ommegangstraat in Ronse scoort slecht op vlak van snelheidsbeheersing van het verkeer: bij een recente controle reed meer dan één chauffeur op vier te snel.

Bij een snelheidscontrole aan Ommegangstraat, waar je maximaal 50 kilometer per uur mag rijden, raasde een chauffeur aan 86 kilometer per uur voorbij. Nog 95 anderen gingen ook over de limiet. Deze straat scoorde algemeen slecht: 28,4% van de auto’s reed er te snel.

Ook in de bebouwde kom aan Hogerlucht haalde een chauffeur de kaap van de 80 kilometer per uur. De politie betrapte daar nog 20 andere hardrijders.

In de Savooistraat (zone 50) ging 21 van de 151 voertuigen te hard. De recordhouder reed met 75 kilometer per uur. Bijna één chauffeur op de tien negeerde de limiet van 50 kilometer per uur in de Bredestraat.