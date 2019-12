Rotonde Zonnestraat en César Snoecklaan staat op lijst met zwarte kruispunten Lieke D'hondt

09 december 2019

16u49 0 Ronse De rotonde aan de César Snoecklaan en de Zonnestraat is opgenomen in de dynamische lijst met zwarte kruispunten van de Vlaamse regering. “Een aanpassing staat al op de planning voor 2021”, zegt schepen van Mobiliteit Jan Foulon (CD&V).

De Vlaamse regering heeft recent een dynamische lijst vrijgegeven met daarop alle zwarte kruispunten in Vlaanderen. Ronse heeft er één: de rotonde aan de César Snoecklaan en de Zonnestraat. De rotonde krijgt een score van 15,3 en staat zo, weliswaar relatief laag, op de lijst. Regelmatig gebeuren er ongevallen. Drie jaar geleden verongelukte er nog een fietser op de rotonde nadat hij werd gegrepen door een vrachtwagen.

Afgescheiden fietspaden

Schepen van Mobiliteit Jan Foulon beseft dat het om een gevaarlijk kruispunt gaat, maar heeft meteen ook goed nieuws. “Er zijn al plannen om de César Snoecklaan opnieuw aan te leggen. We zullen daarbij ook meer aandacht hebben voor de veiligheid van de fietsers. Er komen afgescheiden fietspaden.” De heraanleg van de César Snoecklaan zal wellicht pas in 2021 beginnen. “Eerst moet Broeke, een ander deel van onze stadsring, volledig afgewerkt zijn. Het is de bedoeling om na verloop van tijd de hele ringstructuur op een gelijkaardige manier aan te leggen, zodat het verkeer er veiliger kan verlopen”, besluit Foulon.