Rotary Ronse wandelt ten voordele van het Kinderfonds Lieke D'hondt

04 juni 2019

13u29 0 Ronse Rotary Ronse organiseert op zondag 30 juni een familiewandeling langs de flanken van de Hotond. De opbrengst van de tocht gaat naar de strijd tegen kinderarmoede in Ronse.

De wandeling van ongeveer 9 kilometer start en eindigt aan Hockeyclub Hermes in de Zonnestraat 464. Om 9 uur is er een ontbijt voorzien en om 13 uur een barbecue. Volwassen deelnemers betalen elk 25 euro, kinderen tot 12 jaar betalen 10 euro. Inschrijven kan tot 21 juni via walkingforkidsrotaryronse-renaix@outlook.be