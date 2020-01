Rotary Ronse feest met The Juliets, Kobe Ilsen & Viktor Verhulst en Dj Zof Lieke D'hondt

24 januari 2020

17u02 0 Ronse Rotary Ronse bouwt op zaterdag 25 januari een feestje in stadsfeestzaal COC in Ronse. ‘Night of the Year’ start dit jaar om 22.30 uur en kan rekenen op enkele straffe namen.

Coverband The Juliets zal een mix van bekende meezingers brengen en dat verspreid over verschillende muziekstijlen. Naast de coverband wisten de organisatoren ook Kobe Ilsen en Viktor Verhulst te strikken. Zij zullen een set van één uur draaien. Dj Zof neemt het daarna over om tot in de vroege uurtjes het feest draaiend te houden. Wie erbij wil zijn, kan aan de kassa kaarten kopen aan tien euro per stuk. De opbrengst van het evenement schenkt Rotary later aan verschillende goede doelen.