Ronsese vzw’s Living For Others en Anata sturen containers met hulpgoederen na cyclonen in Afrikaanse landen Lieke D'hondt

29 augustus 2019

11u05 3 Ronse De Ronsese vzw’s Living For Others en Anata sturen al voor de derde keer een container vol hulpgoederen op naar Mozambique, Malawi en Zimbabwe. De drie landen werden in maart getroffen door twee zware cyclonen. “Er zijn miljarden nodig om de ruim drie miljoen getroffen mensen te helpen.”

Nadat cyclonen Idai en Kenneth zware schade hebben aangericht in Mozambique, Malawi en Zimbabwe, heeft vzw Living For Others besloten de lokale bevolking te helpen. De vzw was al actief in de getroffen landen met onder andere lokale landbouwprojecten, maar voegt daar nu ook acute hulp aan toe. De vereniging helpt samen met vzw Anata om de huizen terug op te bouwen, de scholen en ziekenhuizen opnieuw operationeel te maken en de lokale bevolking uit de nood te helpen met kledij. De organisaties houden contact met de lokale bevolking, waardoor ze doelgericht mensen kunnen helpen.

“Tot nu toe zijn we erin geslaagd drie containers op te sturen”, zegt Samuel Vanhees van Living For Others. “We concentreren ons op de zaken die het meest dringend zijn. Zo hebben we in totaal 450 dozen kleren en schoenen verstuurd, maar ook schoolmateriaal, medisch materiaal, matrassen, rolstoelen, bedden, dekens, lakens, speelgoed, naaimachines en nog veel meer. Met de steun van velen kunnen we deze gratis inzameling mogelijk maken. Er is namelijk wel voldoende materiaal aanwezig om op te sturen, maar het is duur om de containers in Afrika te krijgen. Vandaar onze warme oproep om ons verder te blijven steunen, zodat we nog meer containers kunnen sturen. Dat kan door een bijdrage te leveren op het rekeningnummer BE03 9731 6656 3784 van Living for Others vzw of op BE05 0689 3394 0275 van Anata vzw. Elke euro komt goed terecht.”

Samuel Vanhees gaat in september en oktober ook zelf ter plaatse om te helpen in de getroffen gebieden.