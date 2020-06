Ronsese verenigingen krijgen 432.035 euro steun van Vlaamse overheid Lieke D'hondt

04 juni 2020

11u21 0 Ronse Ronse krijgt van de Vlaamse overheid 432.035 euro om de sport-, cultuur- en jeugdverenigingen in de stad te steunen. Op die manier is er extra budget om de verenigingen te helpen die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis.

Het is momenteel nog niet duidelijk hoe het geld exact verdeeld zal worden. “Wij bespreken dit samen met de diensten en zullen de vraag ook voorleggen aan de adviesraden”, zegt schepen van Sport en Cultuur Joris Vandenhoucke (CD&V). “De toelage komt samen met het geld in het Gemeentefonds, dus we kunnen nog niet gedetailleerd meegeven hoe het verdeeld zal worden.”