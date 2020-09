Ronsese politicologe Robin Devroe maakt kans op Phd Cup 2020 Lieke D'hondt

02 september 2020

14u25 0 Ronse Politicologe Robin Devroe (30) uit Ronse is geselecteerd voor de Vlaamse PhD Cup 2020. In de wedstrijd zal ze haar onderzoek rond politieke genderstereotypen in de kijker zetten. Organisator Scriptie vzw daagt haar en 15 andere wetenschappers uit om hun doctoraat in drie minuten helder uit te leggen.

De organisatoren van de PhD Cup willen wetenschappers stimuleren om met hun doctoraatsstudies naar buiten te treden en helder uit te leggen aan het grote publiek. De zestien geselecteerde kandidaten krijgen daarom een vierdaagse mediatraining met coaching van onder andere VRT NWS-journalist Tim Pauwels. “Je moet aan mensen snel en efficiënt duidelijk maken wat iets voor hen betekent, wat er belangrijk is en waar het eigenlijk over gaat”, vertelt hij. “Dat is voor een academicus moeilijk omdat dingen genuanceerd en ingewikkeld zijn. Maar het is een intellectuele prestatie om helder te zijn.” Aan het einde van de mediatraining moeten de wetenschappers in staat zijn om hun onderzoek in drie minuten tijd te presenteren.

Genderstereotypen

Het onderzoek van politicologe aan de UGent Robin Devroe draait rond politieke genderstereotypen en de politieke ondervertegenwoordiging van vrouwen. “In mijn doctoraatsonderzoek ging ik na waarom vrouwelijke kandidaten het nog steeds minder goed doen bij verkiezingen”, legt Devroe uit. “Op basis van een experimenteel onderzoek leg ik het bestaan van politieke genderstereotypen bij Vlaamse kiezers bloot. De resultaten tonen aan dat Vlaamse kiezers mannelijke en vrouwelijke politici even competent vinden, maar vrouwen significant linkser inschatten.”

Als Robin Devroe de finale haalt, mag ze het op 6 oktober live opnemen tegen de zeven andere finalisten in Het Depot in Leuven. Een jury zal bepalen wie de PhD Cup 2020 wint en een opleiding ter waarde van 5.000 euro aan de Vlerick Business School in de wacht sleept. De winnaar mag ook een college geven bij de Universiteit van Vlaanderen. De finale volgen kan via www.phdcup.be.